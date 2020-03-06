06.03.2020 - 00:00 |
Manisa FK’da Volkan sevinci
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirvenin 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü’nde sezon başında sakatlanan Volkan Okumak’ın iyileşmesi teselli oldu.
Gurbetçi futbolcunun takımla çalışmalara 2-3 hafta sonra başlayacağı açıklandı. Sezon başında Giresunspor’dan transfer edilen Volkan’ın kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.