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    HaberlerEge Haberleri Manisa FK’da Yiğit’in talipleri kapıda
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    05.08.2020 - 07:00 |

    Manisa FK’da Yiğit’in talipleri kapıda

    TFF 2. Lig Play Off finalinde Tuzlaspor’a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü’nün 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Kerem’e Fenerbahçe ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu.

    Manisa FK’da Yiğit’in talipleri kapıda

    TFF 2. Lig Play Off finalinde Tuzlaspor’a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü’nün 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Kerem’e Fenerbahçe ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, “Fenerbahçe ile sözlü bir görüşmemiz oldu. Anderlecht ise resmi teklifte bulundu. Belirlediğimiz bonservis bedelini kulüplere söyledik. Şu an Anderlecht ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Yiğit bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 karşılaşmaya çıktı.

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