BİST89.085-0,62EURO7,360,87USD6,711,37ALTIN342,572,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Manisa FK’dan psikolojik destek
    ABONE OL
    02.04.2020 - 00:00 |

    Manisa FK’dan psikolojik destek

    Manisa Futbol Kulübü’nde altyapıda eğitim gören sporculara psikolojik destek verilmeye başlandı.

    Manisa FK’dan psikolojik destek

    İdmanlarına evlerinden devam eden gençler için Manisa PAGEM (Psikolojik Eğitim Merkezi) devreye girdi. Altyapı teknik sorumlusu Levent Bayraktar, “Çalışmalarımızı atletik performans ve taktik sistem olarak ikiye ayırdık. Destek eğitim olarak da PAGEM Psikolojik Eğitim Merkezi çalışmalarımızın içerisinde yer alarak sporcularımıza psikolojik olarak destek vermektedir” dedi.

    Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
    daha fazla video için
    Dr. Mehmet Öz'ün çok konuşulan TikTok videosuDünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, bu kez sosyal medyanın gündemine oturan TikTok videosuyla karşımıza çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Benim Adım Melek 27. son bölüm kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Benim Adım Melek 27. son bölüm kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

    Son dakika | THY'den durdurulan seferler için açıklama: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

    Son dakika | THY'den durdurulan seferler için açıklama: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

    Sıradaki Haber