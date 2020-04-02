02.04.2020 - 00:00 |
Manisa FK’dan psikolojik destek
Manisa Futbol Kulübü’nde altyapıda eğitim gören sporculara psikolojik destek verilmeye başlandı.
İdmanlarına evlerinden devam eden gençler için Manisa PAGEM (Psikolojik Eğitim Merkezi) devreye girdi. Altyapı teknik sorumlusu Levent Bayraktar, “Çalışmalarımızı atletik performans ve taktik sistem olarak ikiye ayırdık. Destek eğitim olarak da PAGEM Psikolojik Eğitim Merkezi çalışmalarımızın içerisinde yer alarak sporcularımıza psikolojik olarak destek vermektedir” dedi.
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