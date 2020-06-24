Manisa için ortak akıl

VALİLER Kararnamesi ile Kastamonu’dan Manisa’ya atanan Yaşar Karadeniz, yeni görevine başladı. Ortak akıl oluşturarak daha çok toplumsal menfaati ön plana çıkarabilen bir çalışma düzeni kurmak istediğini ifade eden Karadeniz, “Manisa’nın bulunduğu konum bunu yapmamız için önümüzü açan önemli bir fırsat” dedi. Kentteki salgın durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Karadeniz, “Olumsuz bir tablo yok. Bu çizgiyi korumayı sürdüreceğiz” dedi.