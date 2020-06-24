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    HaberlerEge Haberleri Manisa için ortak akıl
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Manisa için ortak akıl

    VALİLER Kararnamesi ile Kastamonu’dan Manisa’ya atanan Yaşar Karadeniz, yeni görevine başladı.

    Manisa için ortak akıl

    VALİLER Kararnamesi ile Kastamonu’dan Manisa’ya atanan Yaşar Karadeniz, yeni görevine başladı. Ortak akıl oluşturarak daha çok toplumsal menfaati ön plana çıkarabilen bir çalışma düzeni kurmak istediğini ifade eden Karadeniz, “Manisa’nın bulunduğu konum bunu yapmamız için önümüzü açan önemli bir fırsat” dedi. Kentteki salgın durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Karadeniz, “Olumsuz bir tablo yok. Bu çizgiyi korumayı sürdüreceğiz” dedi.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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