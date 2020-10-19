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    19.10.2020 - 00:03 |

    Manisa ilçelerinde seracılık atağı

    Manisa ilçelerinde seracılık atağı

    Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Örtü Altı Yetiştiriciliği’nin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli ilçelerde hayata geçirilen proje kapsamında, Köprübaşı ilçesindeki seraların kurulumları tamamlandı.

    Toplam 104 tane yapılacak

    Montaj çalışmalarının tamamlandığını belirten Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz, “2020 yılında 104 adet sera kurulumunun tamamlanması hedefleniyor. Köprübaşı ilçesine de bu yıl 7 adet sera desteği verilecek. İkinci etapla birlikte ilçedeki seralar toplamda 13 adete ulaşacak.  sera desteği verdiğimiz Köprübaşı ilçemize bu yıl 7 adet sera desteği vermekteyiz. Diğer taraftan Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde toplam 39 adet temel ankraj çalışmaları da tamamlandı. Konstrüksiyon montaj çalışmaları en yakın zamanda başlayacak” dedi.

    Öte yandan projesi için üreticilerden gelen başvuruların incelemesi devam ediyor. Başvuru sayıları istenilen seviyeye ulaştığında arazi kontrolleri ve ihale süreci başlayacak.

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