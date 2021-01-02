Manisa ‘kanat’landı!

Türkiye’nin önde gelen kümes hayvancılığı merkezlerinden Manisa’da piliç ve hindide üretim kapasitesi son dönemde devreye alınan yatırımlarla 30 milyon adede yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre. kentte 82 işletmeye ait 181 kümeste. yıllık 1 milyonun üzerinde hindi, 634 işletmedeki 1411 kümeste ise yaklaşık 29 milyon adet piliç yetiştiriliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hindi yetiştiriciliğinin desteklendiği ilde 80 bin kapasiteli 11 proje için de yapım süreci devam ediyor.

‘Ülkeyi besliyoruz’

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa’nın geniş tarımsal kapasiteye ve kümes hayvancılığı kültürüne sahip olması, işleme tesislerine de yakınlığıyla kanatlı eti sektörü için bir merkez konumuna geldiğini söyledi, “Kent, etlik broiler piliçte 28 milyonun üzerinde kanatlı varlığıyla Türkiye birincisi. 82 hindi işletmesinin toplam 181 kümesinde de 1 milyon 30 bin adet hindi varlığıyla yine Türkiye’de lider. Türkiye’deki hindilerin yüzde 25’i ilimizde bulunuyor. Biz kanatlı eti üretiminde Türkiye’yi besliyoruz, kanatlı etinin ülkedeki başkentiyiz” dedi.

Kanatlı besiciliği için bakanlığın destek programlarının devam ettiğini dile getiren Öztürk, 14. etap çağrı döneminde hindi kümeslerine yüzde 50 hibe sağlandığını sözlerine ekledi.



