Manisa zirvede

34 sporcunun katıldığı faaliyet bin 735 metre yükseklikteki Melikler yaylasında, kar altında çadırların kurulması ile başladı. Yapılan teknik toplantının ardından çadırlarında istirahata çekilen sporcular, geceyi zaman zaman yağan kar ve şiddetli rüzgârlarla birlikte geçirdi. Sabah 07.00’de 21 kişi olarak zirve için yola çıkan sporcular, zaman zaman hızı yaklaşık 40 kilometreyi geçen fırtına şeklindeki rüzgar ve kısa süreli yağan tipi şeklindeki kar yağışı altında tırmanışlarına devam etti. Tırmanış saat 12.30 civarında 18 sporcunun başarılı bir şekilde zirveye ulaşması ile sona erdi. Zorlu hava şartları ve kısmen buzlu zeminde yapılan iniş yaklaşık 16.30’da zirve yapan tüm sporcuların kamp alanına dönmesi ile başarılı bir şekilde tamamlandı.