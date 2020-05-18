18.05.2020 - 00:00 |
Manisa’da ceza yağdı
MANİSA’DA sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 kişiye cezai işlem uygulandı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kolluk kuvvetleri, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye adli işlem yaptı; 164 kişiye 215 bin 978 lira ceza kesti l AA
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.