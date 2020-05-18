Manisa’da ceza yağdı

MANİSA’DA sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 kişiye cezai işlem uygulandı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kolluk kuvvetleri, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye adli işlem yaptı; 164 kişiye 215 bin 978 lira ceza kesti l AA