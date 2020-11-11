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    HaberlerEge Haberleri Manisa’da hayat durdu
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    11.11.2020 - 00:09 |

    Manisa’da hayat durdu

    Atatürk, ölümünün 82’nci yıl dönümünde Manisa’da törenle anıldı. Şehzadeler Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştiren törene Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Öte yandan saatler 09.05’i gösterdiğinde Büyükşehir’in tüm birimlerinde hayat durdu. Saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

    Manisa’da hayat durdu

    Akhisar’da da Milli Egemenlik Meydanı’nda tören düzenlendi. Başkan Besim Dutlulu, “Atatürk’ü, ölümsüzlüğe uğurlayışımızın yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Devrimlerinin bekçisi olacağımıza öz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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