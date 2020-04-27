Manisa’da kiraz hasadı başladı

Kuzey yarım kürenin ilk kirazının üretildiği Sancaklı bölgesinde, ‘kırmızı altın’ olarak bilinen ‘Cristobalina’ cinsi kirazda çiftçilerin hasat mesaisi başladı. Kalın kabuğu ve lezzeti ile Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürün için saat 07.00’de tarlaya giden işçiler, saat 14.30’a kadar kiraz topluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, çalışmaya ara vermeden devam ediyor. Toplanan kirazların bazıları pazara gidiypr, bazıları İzmir Toptancı Hali başta olmak üzere İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Kiraz hasadının haziran ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İğdecik Mahallesi’nde kiraz üreticiliği yapan Bilge Ünver (49), “Allah’a çok şükür. Bu yıl kirazımız çok iyi. Verim ve rekolte fena görülmüyor. Hasadın tamamlanması haziran ayının 15’ini bulur” dedi. l CEMİL SEVAL DHA