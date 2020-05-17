BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Manisa’da maskesiz gezmek yasaklandı
    ABONE OL
    17.05.2020 - 00:00 |

    Manisa’da maskesiz gezmek yasaklandı

    Manisa İl ve Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nca alınan karar gereğince koronavirüs dolayısıyla cadde ve bulvarlarda vatandaşların maskesiz gezmesinin yasaklandığı duyuruldu. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyete neden olunmaması adına alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı belirtildi.

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
    daha fazla video için
    Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradıHayvanseverliği ile tanınan Emel Müftüoğlu, sevdiği minik ayı yavrusunun saldırısına uğradı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    Sıradaki Haber