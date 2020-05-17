Manisa’da maskesiz gezmek yasaklandı

Manisa İl ve Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nca alınan karar gereğince koronavirüs dolayısıyla cadde ve bulvarlarda vatandaşların maskesiz gezmesinin yasaklandığı duyuruldu. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyete neden olunmaması adına alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı belirtildi.