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    HaberlerEge Haberleri Manisa’da virüs seferberliği...
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Manisa’da virüs seferberliği...

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel çapta insan sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı alınan önleyici tedbirlerle ilgili bilgiler verdi.

    Manisa’da virüs seferberliği...

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel çapta insan sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı alınan önleyici tedbirlerle ilgili bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekipleriyle birlikte 10 gün önceden başlayan önleyici tedbirleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün, resmi kurumlardan camilere, katı atık tesislerinden park ve bahçelere kadar tüm alanlarda dezenfeksiyon uygulamalarının sürdüğünü vurguladı. Ergün, temizlik önlemleri ve sokağa daha az çıkma gibi uyarıların dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

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