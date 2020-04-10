Manisa’da virüs tedbirleri artıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlara yönelik maske desteğinin süreceği belirtildi, bundan sonraki günlerde maskelerin araç şoförlerine verileceği ifade edildi. Dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Cengiz Ergün, “Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizden sokağa çıkmamalarını istiyoruz” diye konuştu.