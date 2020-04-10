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    HaberlerEge Haberleri Manisa’da virüs tedbirleri artıyor
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    10.04.2020 - 00:03 |

    Manisa’da virüs tedbirleri artıyor

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilmemesi kararının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 150 bin maskeyi vatandaşa ücretsiz dağıtmaya başladı.

    Manisa’da virüs tedbirleri artıyor

    Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlara yönelik maske desteğinin süreceği belirtildi, bundan sonraki günlerde maskelerin araç şoförlerine verileceği ifade edildi. Dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Cengiz Ergün, “Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizden sokağa çıkmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

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