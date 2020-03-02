02.03.2020 - 00:02 |
Manisa’da yer gök kırmızı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehit olan kahraman askerler için kenti Türk bayraklarıyla donattı. Şehrin muhtelif noktaları, Büyükşehir hizmet binaları ve araçlarına Türk bayrakları asıldı. Manisalılarında balkonlarına astıkları bayraklarla kent, şanlı bayrağın asil rengine büründü.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.