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    HaberlerEge Haberleri Manisa’da zorlu mesai
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    15.02.2020 - 00:00 |

    Manisa’da zorlu mesai

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezon başından bu yana şampiyonluk için çekişen Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor, bugün liderlik maçında karşı karşıya gelecek.

    Manisa’da zorlu mesai

    Mümin Özkasap Stadı’nda Zorbay Küçük’ün yöneteceği mücadele saat 13.30’da oynanacak. Şampiyonluk düğümünü çözecek erken final olarak görülen karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 10, kale arkası ve misafir tribünler 5 lira olarak açıklandı. Konuk Samsunspor taraftarlarına stadyum kapasitesi gereği 137 kişilik yer ayrıldı. Öte yandan bilet hasılatı Manisa ve ilçelerinde meydana gelen depremlerden mağdur olan vatandaşlara aktarılacak.

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