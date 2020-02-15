Manisa’da zorlu mesai

Mümin Özkasap Stadı’nda Zorbay Küçük’ün yöneteceği mücadele saat 13.30’da oynanacak. Şampiyonluk düğümünü çözecek erken final olarak görülen karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 10, kale arkası ve misafir tribünler 5 lira olarak açıklandı. Konuk Samsunspor taraftarlarına stadyum kapasitesi gereği 137 kişilik yer ayrıldı. Öte yandan bilet hasılatı Manisa ve ilçelerinde meydana gelen depremlerden mağdur olan vatandaşlara aktarılacak.