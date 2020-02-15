Manisa’da zorlu mesai

Mümin Özkasap Stadı’nda Zorbay Küçük’ün yöneteceği mücadele saat 13.30’da oynanacak. Şampiyonluk düğümünü çözecek erken final olarak görülen karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 10, kale arkası ve misafir tribünler 5 lira olarak açıklandı. Konuk Samsunspor taraftarlarına stadyum kapasitesi gereği 137 kişilik yer ayrıldı. Öte yandan bilet hasılatı Manisa ve ilçelerinde meydana gelen depremlerden mağdur olan vatandaşlara aktarılacak.
Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri