Manisa’daki tüm emekçileri kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. 1 Mayıs’ın, işçilerin birlik ve dayanışmasının kazanımı olduğunu belirten Ergün, “Herkesin işini severek yapması ve sevdiği işi yapması dileğiyle tüm işçi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Koronavirüs belası nedeniyle görevi başında olan sağlık çalışanları, belediyeler, PTT çalışanları, fabrika işçileri, medya mensupları, kargo çalışanları, market çalışanları ve çiftçilere de sevgilerimi iletiyorum” dedi.