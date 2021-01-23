Manisalı atıcılar göğüs kabarttı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2021 faaliyet takviminde yer alan Havalı Silahlar Erdoğan Karaöz Kupası, Mersin Erdemli’de düzenlendi.

Turnuvada başarılı atışlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık Takımı, genel toplamda elde ettiği 1728, 7 puanla Genç Erkekler 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı ve Atıcılık Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, “Manisamız için oldukça önemli bir değer olan Erdoğan Karaöz hocamızın adıyla düzenlenen turnuvada şampiyon olan atıcılarımızı kutluyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.