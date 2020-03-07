07.03.2020 - 00:00 |
Manisalı cimnastikçiler fırtına gibi esti
Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin’de düzenlendi.
Manisa BŞB’nin cimnastikçilerinden 6’sı elde ettikleri derecelerle Milli Takıma seçilerek, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda yarışma hakkı elde etti.
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