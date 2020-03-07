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    HaberlerEge Haberleri Manisalı cimnastikçiler fırtına gibi esti
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    07.03.2020 - 00:00 |

    Manisalı cimnastikçiler fırtına gibi esti

    Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin’de düzenlendi.

    Manisalı cimnastikçiler fırtına gibi esti

    Manisa BŞB’nin cimnastikçilerinden 6’sı elde ettikleri derecelerle Milli Takıma seçilerek, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda yarışma hakkı elde etti.

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