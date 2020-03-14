Manisalı kızlar Türkiye şampiyonasında

Yunusemre Belediyespor Kulübü kız takımından da sporcuların kadrosunda bulunduğu Manisa Judo Takımı 2. olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yarı finalde Yunusemre Belediyespor Kulübü’nden 36 kg’de Naz Korkmaz 2., 44 Kg’de Fulya Ergen 3., 48 kg’de Esma Karafil 1., 57 kg’de Sude Nur Şahin 3. oldu. Judo 1 Takımı Antrenörü Halil Atmaca, yarı final maçlarında ter döken sporcularının yakaladığı başarıdan mutluluk duyduğunu belirterek kendilerinin her zaman yanında olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan’a teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.