24.03.2020 - 00:00 |
Manisalı minik eskrimcilerden ‘Evde kal’ çağrısı
Dünya ve Türkiye’yi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle organizasyonlar ertelenirken, sporcular evlerinde idman yaparak formlarını korumaya çalışıyor.
Manisalı eskrimci çocuklar da evlerinde gerçekleştirdikleri antrenmanlarla turnuvalara hazırlanıyor. “Spor her koşulda yapılır” diyen küçük eskrimciler, antrenörleri tarafından verilen program dahilinde bireysel idman yapıyor. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin koronavirüsü yeneceğine inandıklarını vurgulayan sporcular, vatandaşlara da salgına karşı evlerinden çıkmamaları ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 14 kurala uymaları çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.