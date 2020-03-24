Manisalı minik eskrimcilerden ‘Evde kal’ çağrısı

Manisalı eskrimci çocuklar da evlerinde gerçekleştirdikleri antrenmanlarla turnuvalara hazırlanıyor. “Spor her koşulda yapılır” diyen küçük eskrimciler, antrenörleri tarafından verilen program dahilinde bireysel idman yapıyor. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin koronavirüsü yeneceğine inandıklarını vurgulayan sporcular, vatandaşlara da salgına karşı evlerinden çıkmamaları ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 14 kurala uymaları çağrısında bulundu.