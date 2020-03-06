Manisalı Öznur Avrupa ikincisi

Müsabakalara, 17 ülkeden 515 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcusu Öznur Efe +70 kg müsabakalarında olağan üstü mücadele göstererek sikletinde Avrupa Kupası 2.si oldu. Öznur Efe, kazandığı bu başarı ile 2020 yılında yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupaları’nda kulübü ve Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.