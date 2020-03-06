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    HaberlerEge Haberleri Manisalı Öznur Avrupa ikincisi
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    06.03.2020 - 00:00 |

    Manisalı Öznur Avrupa ikincisi

    Avrupa Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası, 28 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

    Manisalı Öznur Avrupa ikincisi

    Müsabakalara, 17 ülkeden 515 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcusu Öznur Efe +70 kg müsabakalarında olağan üstü mücadele göstererek sikletinde Avrupa Kupası 2.si oldu. Öznur Efe, kazandığı bu başarı ile 2020 yılında yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupaları’nda kulübü ve Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.

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