06.03.2020 - 00:00 |
Manisalı Öznur Avrupa ikincisi
Avrupa Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası, 28 Şubat-01 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
Müsabakalara, 17 ülkeden 515 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcusu Öznur Efe +70 kg müsabakalarında olağan üstü mücadele göstererek sikletinde Avrupa Kupası 2.si oldu. Öznur Efe, kazandığı bu başarı ile 2020 yılında yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupaları’nda kulübü ve Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.