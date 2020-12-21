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    HaberlerEge Haberleri Manisa’nın atıkları trenle taşınacak
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    21.12.2020 - 00:03 |

    Manisa’nın atıkları trenle taşınacak

    Manisa’nın atıkları trenle taşınacak

    Manisa Büyükşehir Belediyesi ve TCDD 3. Bölge Müdürlüğü arasında evsel katı atıkların taşınması noktasında imzalanan protokolün ardından çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Evsel katı atıkların trenle taşınması noktasında geliştirilen projeyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk, TCDD Taşımacılık AŞ 3. Bölge Müdürü İlhan Çetin, teknik ekip ve ilgili firma ile toplantıda bir araya geldi. Daire Başkanı Fatih Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da iletti. Toplantıda evsel katı atıkların trenle taşınması noktasında ilgili teknik çalışmaların planlanması ile ilgili görüşmelerde bulunuldu.

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