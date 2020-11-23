Manisa’nın dev adamlarından müthiş galibiyet

Maçı Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve BŞB yönetim kurulu üyeleri izledi. Maçın ilk periyoduna hızlı başlayan dev adamlar, bu periyodu 17-11 önde bitirdi. İkinci periyotta dengeli oyun sergilense de Manisa, hücumda daha etkili oldu ve bu periyot da 38-33 dev adamların üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyotta pota altında hızlı hücumlarını çoğaltan ve sayı bulan Manisa ekibi, bu periyodu da 12 sayı farkla kapattı. Son periyotta etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçı 85-71 kazandı ve önemli bir galibiyete imza attı.