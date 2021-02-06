Manisa'nın sultanları seriye devam

Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nin ikinci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Saruhanlı Belediyespor, Muradiye Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 9-25, 20-25 ve 19-25 set sonuçları ile müsabakayı 3-0 kazandı. Lige galibiyetle başlayan Manisa BBSK, ikinci maçında da aldığı sonuç ile karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. Antrenör Caner Doğançay, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, aldıkları galibiyetle de başarı serisine bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Manisa BBSK, bir sonraki maçını İl Gençlik Spor’a karşı 11 Şubat’ta Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak.