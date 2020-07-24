Manisa’nın yolları güvenli ve konforlu

Düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle yol bakım çalışmalarında asfalta alternatif olarak beton yol uygulaması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 300 bin ton beton döktü. Başkan Cengiz Ergün, “Çalışma yaptığımız yollarda, ilçelere bağlantıyı sağlamasının yanı sıra, güzergâhta bulunan mahallelerin tarım ürünlerine sevkiyatı için kullanılıyor. Tek amacımız Manisalıların konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi” dedi.

Kısa süre içerisinde beton yol uygulamasında önemli bir yer edindiklerini dile getiren Ergün, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı kitapta, iki farklı teknik ile yer aldık. Birçok belediye de ziyarette bulunup uygulamasını yaptığımız beton yolları inceliyor” diye konuştu.