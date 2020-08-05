Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek Manisaspor’un Başkanı Murat Yörük, gelecek sezon için camiadan birlik sözü istedi. Önceliklerinin transfer yasağını kaldırmak olduğunu belirten Yörük, “Yönetim olarak ilk yapmamız gereken transfer yasağının kaldırılması ve doğru transfer politikası ile geleceğe daha güvenli sarılmaktır. Artık Manisaspor’un siyasetin üzerinde, çekişmelerden uzak, tüm Manisalıların desteği ile yeniden eski günlerine dönmesi gerekmektedir. Manisaspor için birlik olalım” dedi.