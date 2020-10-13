85,74BİST1.1781.09EURO9.32-0.08USD7.890.04ALTIN487.46-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Manisa’ya hizmet şereftir’
    ABONE OL
    13.10.2020 - 00:02 |

    ‘Manisa’ya hizmet şereftir’

    ‘Manisa’ya hizmet şereftir’

    MHP Manisa İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla gerçekleşti. Mevcut Başkan Ömer Baysal yeniden göreve seçildi. MHP bayrağını Manisa’da en güzel şekilde dalgalandırmak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Bütçe rekorları kıran, şehrin kanayan yaralarına merhem olan ve bugün 17 ilçesine ve 1089 mahallesine hizmet ulaştıran bir belediye olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, MHP Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının da açılışı yapıldı. Öte yandan Başkan Cengiz Ergün, Manisa TV ekranlarından, alt ve üstyapı projelerini paylaştı. Güneşli’ye verdikleri altyapı ve içme suyu deposu sözünü tuttuklarını ve 16 Ekim’de ihaleye çıkacaklarını belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Define avcıları suçüstü yakalandı

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

    Sıradaki Haber