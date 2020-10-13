‘Manisa’ya hizmet şereftir’

MHP Manisa İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla gerçekleşti. Mevcut Başkan Ömer Baysal yeniden göreve seçildi. MHP bayrağını Manisa’da en güzel şekilde dalgalandırmak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Bütçe rekorları kıran, şehrin kanayan yaralarına merhem olan ve bugün 17 ilçesine ve 1089 mahallesine hizmet ulaştıran bir belediye olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, MHP Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının da açılışı yapıldı. Öte yandan Başkan Cengiz Ergün, Manisa TV ekranlarından, alt ve üstyapı projelerini paylaştı. Güneşli’ye verdikleri altyapı ve içme suyu deposu sözünü tuttuklarını ve 16 Ekim’de ihaleye çıkacaklarını belirtti.