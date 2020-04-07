07.04.2020 - 07:00 |
Manisa’yı koruyanları unutmadı
Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapan 2 bin 650 personeline yardım kolileri dağıtıyor.
Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapan 2 bin 650 personeline yardım kolileri dağıtıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Saha personeline Başkan Cengiz Ergün’ün desteği devam ediyor. Bu yardım kolilerini, Gıda Bankası’ndan yararlananların yanı sıra personelimiz için hazırladık” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.