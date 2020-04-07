Manisa’yı koruyanları unutmadı

Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapan 2 bin 650 personeline yardım kolileri dağıtıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “Saha personeline Başkan Cengiz Ergün’ün desteği devam ediyor. Bu yardım kolilerini, Gıda Bankası’ndan yararlananların yanı sıra personelimiz için hazırladık” ifadelerini kullandı.