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    HaberlerEge Haberleri Manisa’yı tanıtacak
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Manisa’yı tanıtacak

    Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, 21 Eylül’de yayın hayatına başlayan ve ilçenin uydudan yayın yapan tek televizyonu olma özelliği taşıyan Manisa TV’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    Manisa’yı tanıtacak

    Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, 21 Eylül’de yayın hayatına başlayan ve ilçenin uydudan yayın yapan tek televizyonu olma özelliği taşıyan Manisa TV’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Taysi ve görevli tüm personele başarılar dileyen Başkan Ergün, “Şehrimizin Türkiye’de ve dünyada tanıtılması noktasında önemli hizmet vereceğine inanıyorum. Bizler de üzerimize düşen desteği vereceğiz, çünkü adında Manisa var” diye konuştu.

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