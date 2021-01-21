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    HaberlerEge Haberleri “Manisa’yı temsil ediyoruz”
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    21.01.2021 - 00:00 |

    “Manisa’yı temsil ediyoruz”

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısını rakiplerine 1. Lig yarışında fark atarak lider tamamlayıp ikinci yarıya Antalya’da hazırlanan Manisa Futbol Kulübü’nün Başkanı Mevlüt Aktan değerlendirmelerde bulundu.

    “Manisa’yı temsil ediyoruz”

     Manisa’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini anlatan Aktan, “Bu kulüp başarılı olacaktır. Biz Manisa Büyükşehir Belediyespor kulübüyken 3. Lig’den 2. Lig’e çıktık ve ilk senemizde yarı final oynadık. Tesis, altyapı, personel ve sportif olarak üst liglere çıkma adına planlamaları olan bir yapımız var. Sürekli üstüne koyarak gidiyoruz. Sadece Manisa futbolu için değil Türk futbolu için de güzel şeyler yapıyoruz. Yavaş yavaş bir yerlere gelmek istiyoruz” diye konuştu.

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