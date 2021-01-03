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    03.01.2021 - 07:00 | | DHA

    Mantar aramaya çıktı komşu ilde bulundu

    SANDIKLI’DA mantar aramaya gittiği Akdağ’daki ormanlık alanda kaybolan Hidayet İlhan (64), yürüyerek ulaştığı Denizli’nin Çivril ilçesindeki tavuk çiftliğinde bulundu.

    Mantar aramaya çıktı komşu ilde bulundu

    SANDIKLI’DA mantar aramaya gittiği Akdağ’daki ormanlık alanda kaybolan Hidayet İlhan (64), yürüyerek ulaştığı Denizli’nin Çivril ilçesindeki tavuk çiftliğinde bulundu. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Akdağ’a mantar toplamaya giden İlhan, ormanlık alanda kayboldu. Cep telefonundan jandarmayı arayıp yardım isteyen İlhan, geniş çağlı çalışmaların sonucu Çivril’deki tavuk çiftliğinde bulundu. İlhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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