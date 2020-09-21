Markalar en ucuz halleriyle Alaçatı’da

Alışveriş tutkunlarının yeni adresi Gizli Dolap, İstanbul’un ardından Alaçatı’da kapılarını açtı. Girişimci Ayşem Kalyoncu, ikinci el alışverişin 2022 yılı itibariyle lüks modadan daha büyük bir pazar haline geleceğini öngören araştırmalar kapsamında, moda tutkunları için yeni bir konsept belirledi. Açtığı online ticaret sitesi www.gizlidolap.com.tr ve ikinci el ürünler sattığı mağaza ile ‘Gizli Dolap’ markasını yarattı. İstanbul’da kısa sürede büyük ilgi gören Gizli Dolap mağazası, bu kez rotasını İzmirli kadınlara çevirdi. Alaçatı’da kapılarını açan Gizli Dolap ilk günden büyük ilgi gördü.

‘Önyargılardan arının’

Bu mağazayı kadınlar için hayata geçirdiğini vurgulayan Kalyoncu “Biz kadınlar alışverişi seviyoruz. Ama hepimizin ortak bir derdi var; bir kere giyip dolaplarda yıllandırdığımız kıyafet, aksesuar ve ayakkabılar. Dolaplarda bekleyen kıyafetleri değerlendirelim fikriyle yola çıktım. Hem alanın, hem satanın kazanacağı bir ortam yaratmak istedim. Ancak sadece bu değil, sezon ürünlerimiz ve ikinci el ürünlerimizin gördüğü ilgi bizi sevindirdi, hep birlikte derdimize deva olacağız” dedi.

Kalyoncu, ikinci el alışverişler hakkındaki ‘Başkası giymiş kirlidir o, yıpranmıştır’ yargılarının yersiz olduğunu vurguladı. İkinci el alışverişten şüphe duymaya gerek olmadığını belirten Kalyoncu “Bir mağazaya girdiğinizde de almak istediğiniz ürünü sizden önce pek çok kişi deniyor ama alıyoruz. İkinci el ürün de aynen böyle” diye konuştu. Mağazada asla eskimiş ürüne yer vermediğini söyleyen Kalyoncu “Bir kez giyilmiş ya da etiketi duran ürünleri satışa sunuyoruz, kuru temizlemeye gitmeden hiçbir ürünü mağazamıza almıyoruz” diye konuştu. Bu işe önce kendi dolabındakilerle başladığını ancak duyuldukça ilginin artığını belirten Kalyoncu “Kıyafetini, ayakkabısını, çantasını kapan bana getirmeye başladı. Ürün satıldığında fiyatının yüzde 60’ı kıyafet sahibinin, yüzde 40’ı dükkanın oluyor” dedi. Kalyoncu, bu yolla pahalı markaları ulaşılabilir kıldıklarına değinerek “En pahalı elbisemiz bin liradır. 3-4 bin liraya satılan marka ürünler, bizde 400-500 lira. Dolayısıyla hem alan, hem satan kazanıyor. Ayrıca sadece ikinci el değil, sezon ürünlerine de yer veriyoruz” dedi.