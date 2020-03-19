Market, eve geliyor

İzmir Büyükşehir, Merkezefendi ile Akhisar belediyeleri, koronavirüs nedeniyle esnaftan kira alınmayacağını duyurdu. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, üç ay esnaftan kira alınmayacağını açıkladı.

65 yaş üstüne kolaylık

Sosyal medyadaki hesabından paylaşım yapan Soyer, “Koronavirüsle mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye, isteyen kiracılarımızın mart, nisan ve mayıs ayı kiralarını erteliyoruz” ifadesini kullandı. Soyer ayrıca, 65 yaş ve üstü olan vatandaşların özellikle market alışverişlerini temini ve evlere götürülmesini sağlamak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Mücadele sürüyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, işyerleri kapanan kiracılarından alacaklarını ilk etapta iki ay süreyle erteledi. Başkan Doğan, “Belediyemizin kira alacakları, ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir. Mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

Dutlulu, içleri rahatlattı

Akhisar Başkanı Besim Dutlulu da, koronavirüs nedeniyle belediyeye olan kira borçlarının ertelediğini açıkladı, “Belediyemizin kiracılarından nisan kiraları alınmayacak” şeklinde konuştu.