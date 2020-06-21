Marketler artık yüzüyor

31 Ekim’e kadar Göcek’teki 20 farklı koyda bulunan tekneler, adalardaki 6 restoran iskelesine bağlanıp vatandaşa ürün ve hizmet ulaştıracak.

CarrefourSA da Mavi isimli teknesiyle koylara açıldı. 16 metre uzunluğundaki teknenin 50 metrekare alışveriş alanına sahip olduğunu belirten CarrefourSA Satış Grup Müdürü Ersin Ceylan, “Paketli yaş sebze-meyveden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılıklardan kuru gıdaya, donmuş gıdalardan içeceklere, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinden deniz-plaj ürünlerine kadar yüzlerce farklı çeşit ürünle müşterilerimize hizmet götürüyoruz. 08.00-20.00 saatleri arasında çalışıyoruz” dedi.