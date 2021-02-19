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    19.02.2021 - 07:00 |

    Marketlerde fahiş fiyat uygulaması

    Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini titizlikle yürütüyor.

    Marketlerde fahiş fiyat uygulaması

    Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini titizlikle yürütüyor. Marketlerde fahiş fiyat uygulaması ve etiket denetimleri yapan zabıta ekipleri, mevzuata uymayan işletmeleri tespit etti, kanuna uygun şekilde işlemlerini gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için denetimler aralıksız devam edecek” dedi.

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