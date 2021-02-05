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    HaberlerEge Haberleri Marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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    05.02.2021 - 07:00 |

    Marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

    Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

    Marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

    Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı. Başkan Hakan Koştu, “Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ürünlerini etiketsiz satışa sunan işyerlerine gerekli uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayanlara da cezai işlem uyguluyoruz” dedi.

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