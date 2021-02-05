Marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı. Başkan Hakan Koştu, “Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ürünlerini etiketsiz satışa sunan işyerlerine gerekli uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayanlara da cezai işlem uyguluyoruz” dedi.