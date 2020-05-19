19.05.2020 - 07:00 | | DAVUT CAN DHA
Marketlerde kuyruk
VİRÜSLE mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde marketlerin açılmasına izin verilince, İzmirliler kuyruğa girdi.
VİRÜSLE mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde marketlerin açılmasına izin verilince, İzmirliler kuyruğa girdi. Market çalışanları, müşterileri içeriye sırayla aldı. Maskesiz olanların girişlerine izin vermedi. Alsancak semtindeki bir süpermarkette alışveriş yapan Feride Adıgüzel, ilk defa sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkmak zorunda kaldığını belirtti, “Markette önlemler iyiydi. Mesafeye dikkat ediliyor” dedi. Süpermarket personeli Mehmet Munis de, “Yoğunluğa karşılık vermeye çalışıyoruz” dedi.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.