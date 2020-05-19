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    19.05.2020 - 07:00 | | DAVUT CAN DHA

    Marketlerde kuyruk

    VİRÜSLE mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde marketlerin açılmasına izin verilince, İzmirliler kuyruğa girdi.

    Marketlerde kuyruk

    VİRÜSLE mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde marketlerin açılmasına izin verilince, İzmirliler kuyruğa girdi. Market çalışanları, müşterileri içeriye sırayla aldı. Maskesiz olanların girişlerine izin vermedi. Alsancak semtindeki bir süpermarkette alışveriş yapan Feride Adıgüzel, ilk defa sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkmak zorunda kaldığını belirtti, “Markette önlemler iyiydi. Mesafeye dikkat ediliyor” dedi. Süpermarket personeli Mehmet Munis de, “Yoğunluğa karşılık vermeye çalışıyoruz” dedi.

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