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    01.10.2020 - 02:00 |

    Marmara Gölü fokurduyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Marmara Gölü, neredeyse tamamen kurudu.

    Marmara Gölü fokurduyor

    Gölün, kuruyan tabanında oluşan küçük çaplı bir çukurdan gelen ses ve yanıcı gaz merak uyandırdı. Jandarma çukur çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız, yetkililerin oluşan çukurdan gelen ses ve çıkan gazla ilgili araştırma yapmasını beklediklerini söyledi, “Gölde 20 yıl önce balıkçılıkla uğraşıyorduk. Gölde su olduğu zaman bulunduğumuz bu alan fokur fokur kaynar ve su kabarcıkları çıkardı. Kuruyan bu alan üzerinde zamanla hayvancılık yapılmaya başlandı. Çobanlar yerden bir ses geldiğini duymuş. Ayrıca toprak farklı bir renk almaya başladı. Jandarma çukurun etrafını şeritle kapattı ama bizler devletimizin ilgili kurumlarının bu bölgeye gelip bir anca önce inceleme yapmasını istiyoruz” dedi.

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