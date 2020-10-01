Marmara Gölü fokurduyor

Gölün, kuruyan tabanında oluşan küçük çaplı bir çukurdan gelen ses ve yanıcı gaz merak uyandırdı. Jandarma çukur çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız, yetkililerin oluşan çukurdan gelen ses ve çıkan gazla ilgili araştırma yapmasını beklediklerini söyledi, “Gölde 20 yıl önce balıkçılıkla uğraşıyorduk. Gölde su olduğu zaman bulunduğumuz bu alan fokur fokur kaynar ve su kabarcıkları çıkardı. Kuruyan bu alan üzerinde zamanla hayvancılık yapılmaya başlandı. Çobanlar yerden bir ses geldiğini duymuş. Ayrıca toprak farklı bir renk almaya başladı. Jandarma çukurun etrafını şeritle kapattı ama bizler devletimizin ilgili kurumlarının bu bölgeye gelip bir anca önce inceleme yapmasını istiyoruz” dedi.