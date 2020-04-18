Marmaris Belediyesi girişinde önlem

Marmaris’te 30 yıldır faaliyette bulunan kuru temizleme ve çamaşırhane şirketinin işletmecisi Süleyman Erdaş’ın aralarında mühendislerin de bulunduğu 10 kişilik ekibiyle ürettiği tünel, ilk olarak Marmaris Belediyesi hizmet binası girişine yerleştirildi. Belediyeye gelen vatandaş, tünelde yayılan özel buhar ile dezenfekte oluyor.