Marmaris coştu!

Marmaris, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı denizde, havada, karada kutladı. Resmi törenin ardından Marmaris Belediyesi tarafından akşam bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyük bir dalış teknesine 20 metrelik ‘30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun’ ve İngilizce ‘30th August Victory Day’ yazılı dev pankart asıldı. İçmeler’den bayraklarla donatılmış diğer teknelerle birlikte marşlar eşliğinde hareket eden dalış teknesini, Marmaris Su Sporları Kooperatifi’ne bağlı jet skiler de takip etti. Deniz paraşütçüleri de dev Türk bayraklarını havalandırdı. Karada bulunan vatandaşlar ise kutlamalara el sallayarak eşlik etti. Tekneyi, Başkan Mehmet Oktay ve vatandaşlar karşıladı.