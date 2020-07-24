Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’in tanıtımı için çekilen bir tanıtım filminde rol aldı. Özellikle Kovid-19 sürecinde uzun süre evde ve özgürlüklerden büyük ölçüde mahrum kalmanın neden olduğu gezme özlemi duygusu temel alınarak hazırlanan film, ‘Marmaris eşittir özgürlük’ ana temasıyla hazırlandı. Marmaris’in sosyal, kültürel, doğal ve tarihi özellikleriyle çağdaş şehir yaşantısına vurgu yapılan filmde, asıl arayışı özgürlük olan tüm insanlara, tercihlerini Marmaris’ten yana kullanmaları önerisi yapılıyor.

‘Deniz-güneşten fazlası’

Tarihi Kale, Günnücek Milli Parkı, Amos, İncekum Plajı, Sedir Adası, Kız Kumu, Yat Limanı gibi Marmaris’in tarihi ve doğal güzelliklerinin sergilendiği filmde Başkan Oktay, “Biz Marmaris’te deniz, doğa ve güneşten fazlasını yaşıyor ve milyonlara yaşatıyoruz; özgürlük. Çünkü özgürlük, bu coğrafyanın tabiatında var. Marmaris eşittir özgürlük ve bunu en çok siz hak ettiniz. Özgürlüğe hoş geldiniz” diyerek insanları Marmaris’e çağırıyor. Mehmet Sinan Yıldırım’ın yönetmenliğini yaptığı film, sosyal medyadan yayımlanmaya başladı.