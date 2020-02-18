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    HaberlerEge Haberleri Marmaris eskiye döndü!
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    18.02.2020 - 00:03 |

    Marmaris eskiye döndü!

    Marmaris eskiye döndü!

    Marmaris’te aralıklı sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Sel sularının toprağı sürüklemesi nedeniyle kahverengiye dönen denizin rengi, eski haline kavuştu. Güneşli havayı görenler, Atatürk Caddesi’nden İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolunda yürüyüş yaptı, bisiklet sürenler renkli görüntüler oluşturdu. Kimileri de eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çekildi.

    Deniz tutkunları, tekneleriyle ve deniz bisikletleriyle Körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Uzunyalı Mevkii ve İçmeler Mahallesi Altın Sahil’de denize girenler keyifli anlar yaşadı. l DHA

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