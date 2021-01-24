Marmaris örnek olsun...

Başkan Mehmet Oktay’ı tebrik ederek depreme dayanıksız olan ana hizmet binasıyla ilgili aldığı yıkım kararının tüm belediyelere örnek olması gerektiğini söyleyen Öztunç, “Darısı diğer başkanlarımızın başına. Bu bina 50 yıldır Marmaris’e hizmet ediyor, deyim yerindeyse kahrını çekiyor. Tabi artık depreme dayanıklı olmadığı yönünde birtakım raporlar var. Bu nedenle sayın başkanımız buranın yıkılmasına dair haklı bir karar almış. Ben kutluyorum ve hayırlı olsun diyorum” dedi.



Depremin bölgenin bir gerçeği olduğunu hatırlatarak vatandaşlardan da kendi binalarını depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde inceletmelerini isteyen Başkan Oktay, “Biz kendi binamızdan başladık. Umarım herkese örnek oluruz. Yeni binamızı 2-2.5 yılda tamamlamayı planlıyoruz” diye açıkladı.