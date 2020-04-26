BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Marmaris sokakları şenlendi
    ABONE OL
    26.04.2020 - 00:02 |

    Marmaris sokakları şenlendi

    Marmaris Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl coşkusunu çocukların ayağına götürdü.

    Marmaris sokakları şenlendi

    Özel olarak süslenmiş araçlar, mahalleleri dolaşarak çocuk şarkıları yayınladı. Şarkılar sadece çocuklara değil tüm Marmaris sakinlerine bayram coşkusu yaşattı. Minikler, ellerinde bayraklarla camlara çıktı, şarkılara eşlik etti. Başkan Mehmet Oktay, “Gönül isterdi ki bu özel yılı geniş katılımlı etkinliklerle kutlayalım. Ancak dünyanın sorunu haline gelen koronavirüs salgını buna engel oldu. Ancak içimizdeki coşkuyu, sevgiyi ve gururu yaşamamıza engel olamadı. Bu yıl böyle biraz buruk oldu ama önümüzdeki yıl çok daha geniş kapsamlı kutlamalarla bu büyük bayramı kutlayacağız” dedi.

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    daha fazla video için
    Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİstanbul'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Sıradaki Haber