Marmaris sokakları şenlendi

Özel olarak süslenmiş araçlar, mahalleleri dolaşarak çocuk şarkıları yayınladı. Şarkılar sadece çocuklara değil tüm Marmaris sakinlerine bayram coşkusu yaşattı. Minikler, ellerinde bayraklarla camlara çıktı, şarkılara eşlik etti. Başkan Mehmet Oktay, “Gönül isterdi ki bu özel yılı geniş katılımlı etkinliklerle kutlayalım. Ancak dünyanın sorunu haline gelen koronavirüs salgını buna engel oldu. Ancak içimizdeki coşkuyu, sevgiyi ve gururu yaşamamıza engel olamadı. Bu yıl böyle biraz buruk oldu ama önümüzdeki yıl çok daha geniş kapsamlı kutlamalarla bu büyük bayramı kutlayacağız” dedi.