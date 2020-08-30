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    30.08.2020 - 00:03 |

    Marmaris sokakları tertemiz

    Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin her noktasını dezenfekte ediyor.

    Marmaris sokakları tertemiz

    Turizmdeki hareketlilikle beraber iş yoğunluğu artan ekipler hem merkezde hem de turistik mahallelerde 7/24 esasına göre çalışıyor. Çöp toplama, sokak yıkaması, konteynerlerin yıkanması ve ilaçlanması gibi işlemleri gerçekleştiren ekipler öte yandan sahiller, plajlar, koylar, orman, seyir tepeleri ve yol kenarlarına atılan atıkları da temizliyor. Camiler, parklar, pazaryerleri gibi toplu kullanım alanları da steril hale getiriliyor. Temizlik konusunda vatandaşları da duyarlı olmaya davet eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris hepimizin, bu güzel kenti koruyalım, geleceğimizi çöpe atmayalım” dedi.

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