Marmaris, tarımda da iddialı

Ekonomisi büyük oranda turizme bağlı olan Marmaris’te unutulan tarım, yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Marmaris Belediyesi’nin Turgut’taki kendi tarlasına ektiği yer fıstığının hasadı gerçekleştirildi. Traktörün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’i tarımda da iddialı hale getireceğiz” dedi. “Bugün bir mutluluğu paylaşıyoruz” diyen Oktay, şöyle konuştu:

18 ton rekolte

“20 dönümlük tarlamız uzun süredir atıl durumdaydı. Bahar aylarında dört dönümüne fıstık ektik. Bu yıl için 1 tona yakın rekolte hedefliyoruz. Bunun büyük bir bölümünü önümüzdeki yıl ödünç almak üzere köylülerimize dağıtıp, onların da daha fazla ekim yapmalarını talep edeceğiz. Öte yandan bizim girişimlerimizin ardından ekimlerini yaptı. Turgut köyü olarak 18 tona yakın hasat beklentimiz var. Marmaris’i sadece turizmle değil, diğer unsurlarıyla da bütünleşmiş bir kent haline getirmek istiyoruz. Bunun ilk adımını da Turgut köyümüzde attık. Çamlı, Çetibeli, Karacasöğüt mahallelerimizdeki belediye tarlalarında çalışmalarımız devam edecek.”

Coğrafi işaret başvurusu

Marmaris’in tarımsal ürünleriyle sadece ulusal çapta değil uluslararası çapta da adını duyuracağını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında tarımsal kalkınma kooperatifi kurduk. Çam balının coğrafi işaretini aldık. Yer fıstığımızın da tescillenmesi için başvurumuzu yaptık” dedi.