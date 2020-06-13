Marmaris, turizm sezonu hazırlıklarını tamamladı

Açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Turizmde umutsuzluğa kapılma lüksü yok. Bu süreci de elbirliği ile atlatacağız. Daha bilinçli, daha kontrollü ve daha dikkatli olacağız” diye konuştu. Başkan Danışmanı Selma Kılıç ise planlanan çalışmaları anlattı. Buna göre konaklama tesislerinde afet planı, düzenli hijyen eğitimleri ve denetimleri, yeni bir salgına karşı hazırlıklar yapılacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, gıda hijyeni ve sertifikalı personelin önemine değindi, denetimler ve cezalar hakkında bilgi verdi. Güney Ege Turistik Oteller Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, “Marmaris tatil tercihlerinde başta geliyoruz. Her detayı düşünüp hazır olmamız gerek” ifadesini kullandı.