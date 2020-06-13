BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Marmaris, turizm sezonu hazırlıklarını tamamladı
    ABONE OL
    13.06.2020 - 00:03 |

    Marmaris, turizm sezonu hazırlıklarını tamamladı

    Marmaris’te düzenlenen, Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Çalıştayı’nda, sürece yönelik hazırlıklarla ilgili eğitimler verildi.

    Marmaris, turizm sezonu hazırlıklarını tamamladı

    Açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Turizmde umutsuzluğa kapılma lüksü yok. Bu süreci de elbirliği ile atlatacağız. Daha bilinçli, daha kontrollü ve daha dikkatli olacağız” diye konuştu. Başkan Danışmanı Selma Kılıç ise planlanan çalışmaları anlattı. Buna göre konaklama tesislerinde afet planı, düzenli hijyen eğitimleri ve denetimleri, yeni bir salgına karşı hazırlıklar yapılacak.

    İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, gıda hijyeni ve sertifikalı personelin önemine değindi, denetimler ve cezalar hakkında bilgi verdi. Güney Ege Turistik Oteller Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, “Marmaris tatil tercihlerinde başta geliyoruz. Her detayı düşünüp hazır olmamız gerek” ifadesini kullandı.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Sıradaki Haber