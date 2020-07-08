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    HaberlerEge Haberleri Marmaris yollarında onarımlar sürüyor...
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    08.07.2020 - 07:00 |

    Marmaris yollarında onarımlar sürüyor...

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Osmaniye, Bayır Söğüt grup yolunda 18 kilometre 2. kat sathi yol çalışmasını tamamladı

    Marmaris yollarında onarımlar sürüyor...

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Osmaniye, Bayır Söğüt grup yolunda 18 kilometre 2. kat sathi yol çalışmasını tamamladı. Muğla genelinde sorumluluk alanında 2 bin 348 kilometre yol bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu yollara 1.kat, 2.kat sathi ve sıcak asfalt olmak üzere 2 bin 569 kilometre yol çalışması yaptı. Bugüne kadar bin 464 kilometre 2.kat sathi, 885 kilometre 1.kat sathi, 220 kilometre sıcak asfalt çalışması yapan Büyükşehir, 167 kilometre yolun da bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Mahalle muhtarları, “Büyükşehir sayesinde daha iyi hizmet alıyoruz. Başkanımız Osman Gürün’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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