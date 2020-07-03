Marmaris’e 22’nci mavi bayrak geldi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) düzenlediği ‘Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri’ ödülüne layık görülen Marmaris Belediyesi’nin halk plajına bu yıl da mavi bayrak çekildi.

Marmaris’teki mavi bayraklı plaj sayısının 21’den 22’ye çıktığını söyleyen Başkan Mehmet Oktay, şunları dile getirdi:

Konsolosla görüştü

“Pandemi kriterlerini yerine getirdik. 3 adet giriş kapısından giren tüm vatandaşlarımızın ateşi ölçülüyor. Görevlilerimiz sürekli dolaşarak sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunuyor. Tüm tedbirleri aldık. Gerek yurtdışı yada içindeki misafirlerimiz gönül rahatlığıyla Marmaris’i tercih edebilir” dedi. Öte yandan Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, Başkan Oktay ile buluştu. Ziyarette turizm, pandemi süreci, kardeş şehir ilişkileri gibi başlıklar öne çıktı.