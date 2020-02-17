Marmaris’e yeni arıtma sistemi!

Muğla Büyükşehir Başkanı Gürün, Marmaris’te denizin kahverengiye dönüşmesinin yağmur sularının toprağı getirmesiyle olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediyesi’nin misafirliğinde düzenlenen çalıştayda ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi; planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Gürün, bu tip çalıştaylarda belediye, belediye mevzuatındaki değişiklikler, mevzuatla ilgili çelişkilerin nasıl çözülmesiyle ilgili uzman kişilerle birlikte bilgilenme yaptıklarını ve en az hatayla en fazla hizmeti halka verebilmek için çalıştıklarını ifade etti.

‘Benzeri yaşandı’

Marmaris’te iddia edildiği gibi aşırı yağışlardan sonra yağmur suları ve kanalizasyon sularının birbirine karışarak denizde kahverengi bir durum oluşmasının söz konusu olmadığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Kışın aşırı yağış alan günlerde Marmaris Körfezimiz benzer durumlarla karşı karşıya kalıyor. Arkadaşlarımızın hassasiyetlerine saygı duyuyoruz ancak bahsettikleri gibi, getirmek istedikleri gibi bir nokta söz konusu değil. Yani çocukluğumdan beri her kış döneminde bu görüntüleri sıklıkla yaşıyoruz” dedi. Denizin kahverengiye dönüşmesinin sadece yağmur sularının getirdiği topraklar neticesinde oluştuğunu belirten Büyükşehir Başkanı Gürün de, “Denize dik inen ve yolların sık sık heyelanlarla kapandığı, daha önceki yıllarda dere taşmalarının çok fazla olduğu bir yağmur rejimine sahip.

Dolayısıyla toprak ve taş yağmur sularıyla denize karışıyor. Bir başka karışımdan kaynaklanan bir durum söz konusu değil. Bundan sonra uygulayacağımız bir teknolojiyle sadece lokalde kazım yaparak deniz suyu yağmur suyunun karışması gibi olayları en aza indireceğiz” diye konuştu. Gürün ayrıca, Marmaris’e yeni bir arıtma sisteminin kurulacağını ve ihalelerinin yapılmaya başladığını açıkladı.